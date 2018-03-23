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Гюнтер — лучший в третий день тестов Ф-2 в Бахрейне, Маркелов — 12-й
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Гюнтер — лучший в третий день тестов Ф-2 в Бахрейне, Маркелов — 12-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: F1News.ru
Дебютант чемпионата Формулы-2 Максимилиан Гюнтер показал лучшее время по итогам третьего дня предсезонных тестов в Бахрейне. Второе время у Луи Делетраза, тройку лучших замкнул Джордж Расселл. Пилот команды Russian Time Артём Маркелов во время утренней сессии показал двенадцатый результат, в то время как его партнёр по команде Тадасуке Макино стал шестым.
Показатели пилотов в дневной сессии, как и вчера, заметно упали. По её итогам Маркелов показал пятое время, но оно значительно уступало даже результату, продемонстрированному утром.
Формула-2. Бахрейн. Третий день тестов. Утренняя сессия
1. Максимилиан Гюнтер (BWT Arden) 1.42,176 2. Луи Делетраз (Charouz Racing System) 1.43,058 3. Джордж Расселл (ART Grand Prix) 1.43,109 4. Джек Эйткен (ART Grand Prix) 1.43,143 5. Серджио Сетте Камара (Carlin) 1.43,149 6. Тадасуке Макино (Russian Time) 1.43,209 … 12. Артём Маркелов (Russian Time) 1.43,682  Формула-2. Бахрейн. Третий день тестов. Дневная сессия
1. Ниреи Фукудзуми (BWT Arden) 1.43,430 2. Максимилиан Гюнтер (BWT Arden) 1.44,145 3. Антонио Фуоко (Charouz Racing System) 1.44,152 4. Серджио Сетте Камара (Carlin) 1.45,310 5. Артём Маркелов (Russian Time) 1.46,895 … 9. Тадасуке Макино (Russian Time) 1.47,239.
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