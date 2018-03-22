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Маини показал лучшее время во второй день тестов Формулы-2, Маркелов — 15-й
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Маини показал лучшее время во второй день тестов Формулы-2, Маркелов — 15-й 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: F1News.ru
В Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов Формулы-2. Лучшее время удалось показать пилоту команды Trident Арджуну Маини, которое было установлено во время утренней сессии. Второй результат у Джека Эйткена, тройку лучших замкнул Ник де Врис.
Пятнадцатый результат во время утренней сессии показал пилот Russian Time Артём Маркелов, его партнёр по команде Тадасуке Макино стал девятым. Во время дневной сессии показатели пилотов значительно упали, что, в том числе, было связано с жарой.
Формула-2. Бахрейн. Второй день тестов. Утренняя сессия
1. Арджун Маини (Trident) 1.42,779 2. Джек Эйткен (ART Grand Prix) 1.43,003 3. Ник де Врис (Prema) 1.43,080 4. Лука Гьотто (Campos Racing) 1.43,111 5. Луис Делетраз (Charouz Racing System) 1.43,145 … 15. Артём Маркелов (Russian Time) 1.43,641  Формула-2. Бахрейн. Второй день тестов. Дневная сессия
1. Сантино Ферручи (Trident) 1.45,522 2. Ральф Бошунг (MP Motorsport) 1.45,664 3. Арджун Маини (Trident) 1.46,162 4. Луис Делетраз (Charouz Racing System) 1.46,737 5. Ландо Норрис (Carlin) 1.47,431 … 17. Артём Маркелов (Russian Time) 1.50,898.
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