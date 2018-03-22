Маини показал лучшее время во второй день тестов Формулы-2, Маркелов — 15-й

Формула-2. Бахрейн. Второй день тестов. Утренняя сессия

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