Аболс: Дженовей не из тех, кто после победы баян вытащил и потом играть не может

Главный тренер «Лады» Артис Аболс во время пресс-конференции для журналистов поделился мнением об игре Чарлза Дженовея по ходу сезона.

«В лице Чарлза Геноуэя команда получила именно то, на что рассчитывала. Мы его брали как защитника созидательного плана, который набирал бы очки. Во всех клубах он держал определённую планку по набранным очка и в «Ладе» он свой уровень сохранил.

Чарльз в какой бы не игра команде, проявляет свой профессионализм. Для него нет свободных дней, сегодня выиграли, баян вытащил, отдыхает, а потом несколько матчей не может собраться. У него есть рутина, он свою работу делает. В сезоне он много ошибался, но как бы это парадоксально не было, ошибки эти были от большего желания.

Его лучшая игра, как и всей команды, пришлась на игру в Нижнекамске 27-го февраля. Чарлз приехал с олимпиады, где играл седьмым защитником в сборной Канады, играл просто, ничего не выдумывал, а тут он хотел сделать больше, чем ситуация требует.

Если бы он чуть проще играл, то сыграл бы наверное ещё лучше. Такое его отношение подкупает. Это видят и остальные игроки в раздевалках. У Чарлза нет никаких оправданий, он приходит и делает свою работу, до игры или в день игры», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергея Ляховский.