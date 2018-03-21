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«Выбрось свои весы!»: 20 девушек, которые очень изменились, не потеряв ни килограмма
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«Выбрось свои весы!»: 20 девушек, которые очень изменились, не потеряв ни килограмма 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Эти фотографии — живое доказательство того, что отметка на весах, по сути, это просто ничего не значащие цифры. Куда важнее состав тела, соотношение жира и мышц, которые куда тяжелее других тканей. А еще важно — правильно питаться, регулярно заниматься спортом, высыпаться и радоваться жизни. Ну и конечно искренне себя любить.
Источник: Bored Panda
57 кг тоже могут выглядеть по-разному.
Вес тот же. Возраст и физическая форма — разные.
66 кг. Хватит молиться на весы! Это всего лишь цифра.
66 кг — 55 кг — 64 кг. Запомните: главное — физическая форма, самочувствие и самооценка. Они критерии успеха, а не цифра на весах.
И вообще пора выбросить эти дурацкие весы!
«Все спрашивают, сколько кило я сбросила благодаря фитнесу. Да нисколько!»
62 кг. За год занятий вес остался неизменным!
79 кг «до» и «после»
59 кг. Стоит ли переживать, если вес остался на прежней отметке, но тело при этом очевидно поменялось в лучшую сторону?
64 кг. Ну что тут говорить, все и так видно.
54 кг — 55 кг  80 кг до и после. Объемы у этой красотки немалые, но на втором фото они выглядят более органично.
52 кг  64 кг — 65,5 кг. Ну и какой вес лучше?
И снова один и тот же вес.
Разница в год.
64 кг. Вот это преображение!
Пусть цифра на весах не сбивает вас с толку.
Разница в четыре года. Вес остался прежним.
62 кг. Вот это да!
Разница в два года, а вес тот же…
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