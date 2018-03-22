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Благобегунов приглашают на Московский марафон
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Благобегунов приглашают на Московский марафон 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Профессиональные спортсмены и любители откроют новый беговой сезон 1 апреля на Московском марафоне. Фонд «Арифметика добра» вновь стал официальным благотворительным партнером забега. Как собщили в фонде, любой желающий может стать благобегуном и пробежать дистанцию с важной миссией: помочь воспитанникам детских домов получить шанс на достойное будущее.
К открытию сезона организаторы разработали новую систему регистрации, которая проходит на сайте http://runc.run. Теперь при регистрации на любой забег в рамках Московского марафона участник может внести пожертвование на любую сумму в фонд «Арифметика добра». Все собранные средства будут направлены на образовательную программу для 640 воспитанников детских домов.
Новый беговой сезон откроет забег на 5 километров «Апрель», в котором примут участие 7,5 тысячи человек. Всего в рамках забегов Московского марафона пройдет девять стартов, включая забеги по шоссе, кроссы, трейл. 23 сентября пройдет главное беговое событие сезона — Московский марафон. Более 30 тысяч человек пробегут 42,2 километра и 10 километров по центру Москвы.
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