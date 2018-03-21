Победы «Ак Барса» и «Трактора», Загитова вторая после короткой программы на ЧМ, обыски в офисе «Рубина». Главные новости дня 

1. Допинг-офицеры более пяти часов проверяли сборную России, Кудряшов и Габулов вынуждены пропустить тренировку.
2. Зинедин Зидан дал добро на переход в «Реал» Роберта Левандовски.
3. «Реал» готов заплатить «Роме» за Алиссона 60 миллионов евро.
4. В плей-офф КХЛ «Ак Барс» обыграл «Металлург».
5. «Трактор» обыграл «Салават Юлаев».
6. Следственный комитет провел обыски в офисе «Рубина».
7. Алина Загитова идет второй после короткой программы на чемпионате мира.
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