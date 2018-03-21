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Ибрагимович может быть наказан за сотрудничество с букмекером
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Ибрагимович может быть наказан за сотрудничество с букмекером 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович может быть наказан за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии (FA). Об этом сообщает Mirror.
Футболист стал послом известной букмекерской конторы, несмотря на запрет делать ставки на что-либо, имеющее связь с футболом, а также запрет на рекламу азартных игр. Таким образом, FA открыло расследование по данной ситуации. Футболисту грозит штраф и дисквалификация, а также отказ от сотрудничества с данной компанией.
Ранее Ибрагимович с возмущением требовал называть себя богом вместо короля.
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