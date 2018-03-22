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Футболист аргентинского «Расинга» Мартинес летом перейдет в миланский «Интер»
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Футболист аргентинского «Расинга» Мартинес летом перейдет в миланский «Интер» 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
Миланский «Интер» договорился о приобретении в летнее трансферное окно футболиста аргентинского «Расинга» (Авельянеда) Лаутаро Мартинеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Как отмечается, «Интер» заплатит за трансфер 20-летнего форварда 25 миллионов евро, а также пропишет в его контракте сумму отступных в размере 111 миллионов евро. Эту информацию президент «Расинга» подтвердил аргентинскому Radio Continental.
Мартинес начал взрослую карьеру в 2015 году и провел за «Расинг» 41 матч в чемпионате Аргентины, в которых забил 19 мячей.
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