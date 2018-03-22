Лаутаро Мартинес перейдет в «Интер»

По информации Radio Continental, нападающий «Расинга» Лаутаро Мартинес летом станет игроком миланского «Интера».

Сумма трансфера составит 25 миллионов евро, а сумма отступных должна составить 111 миллионов.