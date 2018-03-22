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Лаутаро Мартинес перейдет в «Интер»
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Лаутаро Мартинес перейдет в «Интер» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: Soccer News
По информации Radio Continental, нападающий «Расинга» Лаутаро Мартинес летом станет игроком миланского «Интера».
Сумма трансфера составит 25 миллионов евро, а сумма отступных должна составить 111 миллионов.
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