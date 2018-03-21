Ещё
Телефон взорвался в нескольких сантиметрах от лица пользователя: видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Телефон взорвался в нескольких сантиметрах от лица пользователя: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадрах ролика видно, как владелец гаджета пытается заменить аккумулятор, и во время этого устройство загорается в нескольких сантиметрах от лица мужчины.
В китайской провинции Ганьсу мужчина попытался заменить аккумулятор у мобильного телефона, при этой манипуляции с гаджетом устройство взорвалось буквально у пользователя в руках всего в нескольких сантиметрах от лица. Видео с камер наблюдения опубликовано на сайте Pear Video.
Как заявил владелец магазина электронной техники, где случился инцидент, мужчина пришел к нему, чтобы взять щипцы и при помощи их вскрыть телефон.
На кадрах ролика видно, как владелец гаджета пытается заменить аккумулятор, и во время замены устройство загорается в нескольких сантиметрах от лица мужчины. После взрыва посетители магазина выбегают из помещения. Владелец магазина заявил, что взрыв произошел из-за того, что пользователь повредил батарею. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
ТК «Звезда»: последние новости
В Москве стартует мотоциклетное экстрим-шоу «Мотовесна-2018» Глушаков заявил, что отрастит усы, если проиграет Комбарову в бильярд На базе Пансиона воспитанниц Минобороны России стартовала VII Всеармейская олимпиада по иностранному языку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию лишат всех международных соревнований27
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке63
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России24
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018399
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение