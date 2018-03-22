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В Китае телефон едва не убил своего владельца
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В Китае телефон едва не убил своего владельца 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В китайской провинции Ганьсу телефон взорвался в нескольких сантиметрах от лица пользователя. Как сообщает РИА Новости, по словам владельца магазина электронной техники, где произошел инцидент, мужчина пришел к нему, чтобы одолжить специальные щипцы и вскрыть ими телефон. Владелец телефона попытался заменить аккумулятор на дешевую батарею. Во время замены аккумулятор загорелся в нескольких сантиметрах от лица мужчины. После взрыва посетители выбежали из помещения.
Как ранее сообщала «СП», китайская компания Chilli mobile выпустила в продажу гибрид спиннера и мобильного телефона. Гаджет носит название Сhilli K188. Его можно использовать и как обычный телефон, и как спиннер. Причем просят за модель всего 18 долларов. Характеристики телефона весьма скромные — экран диагональю 1,44 дюйма, 32 мегабайта памяти и кнопочная клавиатура. Кстати, видео с необычным девайсом уже появилось в Сети.
Справка «СП»
Спиннер — развлекательная вращающаяся игрушка. В центре его находится металлический или керамический подшипник, радиально расположены несколько лопастей или утяжелителей.
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