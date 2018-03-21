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Виктор Козлов: «Сейчас нам отступать некуда — следующий матч для нас самый важный»
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Виктор Козлов: «Сейчас нам отступать некуда — следующий матч для нас самый важный» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал итоги четвертого матча четвертьфинала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:3, 1-3). Наставник также заявил, что команда находится в оптимальном составе и ему важно оценить самоотдачу игроков.
— Хорошая боевая игра была. Снова допустили пару ошибок и в конце немножечко не хватило. Готовимся дальше. Сейчас нам, в принципе, отступать некуда — следующий матч для нас самый важный, — сказал Козлов.
— Опять ваша команда пропустила первой…
— Мы пропустили, а потом сравняли! Видимо, нам нужно завестись. Работаем, работаем над этим!
— Вы решили оставить тех же полевых игроков, что и в прошлом матче. Полностью доверяете тем, кто играл вчера?
— Да, полностью доверяю. Для меня было сегодня показательно кто на что способен, кто боец, кто не боец, кто отдается на сто процентов, кто не совсем отдается. Ну и, в принципе, мне и заменить особо не кем — у меня сейчас самый лучший состав.
— В концовке первого периода после удаления Маркова вы что-то долго обсуждали с арбитрами. Пытались повлиять, чтобы назначили буллит? Какое мнение по этому эпизоду было у вас?
— Нет. Арбитр всегда прав и тем более судейство я не обсуждаю. Какое принял решение — такое и принял!
— В конце матча вы не решились взять тайм-аут. С чем это связано?
— Вбрасывание было назначено в зоне соперника. (Юрий ШИРИНКИН)
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