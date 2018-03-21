Виктор Козлов: «Сейчас нам отступать некуда — следующий матч для нас самый важный»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал итоги четвертого матча четвертьфинала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:3, 1-3). Наставник также заявил, что команда находится в оптимальном составе и ему важно оценить самоотдачу игроков.

— Хорошая боевая игра была. Снова допустили пару ошибок и в конце немножечко не хватило. Готовимся дальше. Сейчас нам, в принципе, отступать некуда — следующий матч для нас самый важный, — сказал Козлов.

— Опять ваша команда пропустила первой…

— Мы пропустили, а потом сравняли! Видимо, нам нужно завестись. Работаем, работаем над этим!

— Вы решили оставить тех же полевых игроков, что и в прошлом матче. Полностью доверяете тем, кто играл вчера?

— Да, полностью доверяю. Для меня было сегодня показательно кто на что способен, кто боец, кто не боец, кто отдается на сто процентов, кто не совсем отдается. Ну и, в принципе, мне и заменить особо не кем — у меня сейчас самый лучший состав.

— В концовке первого периода после удаления Маркова вы что-то долго обсуждали с арбитрами. Пытались повлиять, чтобы назначили буллит? Какое мнение по этому эпизоду было у вас?

— Нет. Арбитр всегда прав и тем более судейство я не обсуждаю. Какое принял решение — такое и принял!

— В конце матча вы не решились взять тайм-аут. С чем это связано?

— Вбрасывание было назначено в зоне соперника. (Юрий ШИРИНКИН)