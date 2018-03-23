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Идеально круглый шар обнаружили на поверхности Марса
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Идеально круглый шар обнаружили на поверхности Марса 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые заметили на Марсе безупречно круглый объект. Находка была сделана уфологами во время изучении поверхности красной планеты, сообщает Vladtime.
Неестественно круглая форма шара и причины его появления на Марсе пока остаются для исследователей загадкой. Выдвигаются лишь две версии, подтвердить или опровергнуть которые не представляется возможным.
Согласно первой, образование идеальной шарообразной формы появилось в результате естественного уплотнения осадков в угольных месторождениях. По другой версии, на сотворение такого шара способны только разумные существа — то есть его сделали люди или марсиане. При этом оба варианта вызывают множество вопросов как у исследователей, так и у пользователей Сети. Поэтому в соцсетях мгновенно появились предположения, что это ничто иное, как очередная фальсификация.
Шар на Марсе стал объектом интернет-шуток. Кто-то заявил, что это футбольный мяч, закинутый Месси во время одной из тренировок. Другие уверяют, что это вовсе не шар, а свернувшийся броненосец.
Ученые тем временем разводят руками: наличие такого объекта на поверхности планеты логичному объяснению пока не поддается.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что ученые из США нашли еще одну опасность путешествия на Марс. Во время межпланетного полета на астронавтов будет воздействовать гораздо большая доза радиации, чем предполагалось ранее. Для человеческого организма такой уровень радиации будет критическим. Открытие делает полеты на Марс невозможными до тех пор, пока не будут найдены пути решения этой проблемы.
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