Идельно круглый шар неизвестного происхождения обнаружили на Марсе 

Уфологи обнаружили на снимках поверхности Марса шары идеальной формы. Сторонники теорий об инопланетных формах жизни убеждены, что объекты рукотворны. Их происхождение ещ ене объяснили представители традиционной науки.
Снимки, о которых говрят уфологи, были следаны несколько лет назад. В Сети выдвинули уже множество шуточных теорий. Часть пользователей предположили, что знаменитый футболист Месси запустил мяч в космос. Другие предположили, что на Красной планете так развлекается экипаж «Аполлона-14», сообщают "Аргументы недели".
Некоторые исследователи от традиционной науки уже выдвинули предположение, что объекты образуются из железистых субстанций при уплотнении осадков в угольных месторождениях.
Уфологи, разумеется, предположили, что объекты рукотворны и изготовлены из мрамора.
Ранее сторонники теории существования внеземных цивилизаций обраружили гигантскую колею на острове в Антарктике. Они предположили, что след оставлен упавшим космическим кораблем.
Другим объяснением стал сход ледника в показанной на карте местности. Его предложил член одной из научных экспедиций, пролетавшей над этой местнотью ранее.