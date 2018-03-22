Ещё
Идельно круглый шар неизвестного происхождения обнаружили на Марсе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Идельно круглый шар неизвестного происхождения обнаружили на Марсе 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Уфологи обнаружили на снимках поверхности Марса шары идеальной формы. Сторонники теорий об инопланетных формах жизни убеждены, что объекты рукотворны. Их происхождение ещ ене объяснили представители традиционной науки.
Снимки, о которых говрят уфологи, были следаны несколько лет назад. В Сети выдвинули уже множество шуточных теорий. Часть пользователей предположили, что знаменитый футболист Месси запустил мяч в космос. Другие предположили, что на Красной планете так развлекается экипаж «Аполлона-14», сообщают "Аргументы недели".
Некоторые исследователи от традиционной науки уже выдвинули предположение, что объекты образуются из железистых субстанций при уплотнении осадков в угольных месторождениях.
Уфологи, разумеется, предположили, что объекты рукотворны и изготовлены из мрамора.
Ранее сторонники теории существования внеземных цивилизаций обраружили гигантскую колею на острове в Антарктике. Они предположили, что след оставлен упавшим космическим кораблем.
Другим объяснением стал сход ледника в показанной на карте местности. Его предложил член одной из научных экспедиций, пролетавшей над этой местнотью ранее.
Москва24: последние новости
Экс-тренер сборной России по футболу Слуцкий встретился со студентами МГУ МВД передаст материалы о вбросах в Люберцах и приморском Артеме в СК В комиссии по проведению ЧМ-2018 не считают необходимым создание вытрезвителей
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков15
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA разнесло МОК47
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение