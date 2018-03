На Марсе нашли неизвестный шар. В соцсетях думают, что его забросил Месси

На фотографиях поверхности Марса заметили предметы идеально круглой формы, напоминающие мячи. Ученым еще предстоит выяснить, что это, но соцсети уже выдвинули несколько предположений. Среди них — не забитые футболистами голы, марсианские броненосцы и астронавты «Аполлона‐14» за игрой в гольф.

Американский ученый Антонио Пэрис опубликовал в Twitter фотографию Марса, сделанную несколько лет назад. На снимке изображен практически идеальный шар, лежащий на поверхности Красной планеты. Снимок исследователь подписал так: «Загадочный шар на Марсе — откуда он взялся?».

Mysterious 'ball' on Mars: Where did it come from? pic.twitter.com/UU1j9vCUz5

В комментариях к посту люди начали шутить и предполагать самые неожиданные варианты. Больше всего досталось футболистам и бейсболистам, которые в самый ответственный момент промазали мимо ворот — по версии пользователей, на Марс мог приземлиться один из этих мячей.

pic.twitter.com/1EEkJuHrPw

pic.twitter.com/pQphfyjwTp

Messi’s missed penalty ball at the world cup.

«Месси не забил пенальти на чемпионате мира».

We might have an idea. %F0%9 °F%98%82 pic.twitter.com/mf0DzjtS4n

HOME RUN MATT STAIRS! The Philadelphia Phillies lead the Dodgers 7–5 in the 8th inning of NLCS Game 4. pic.twitter.com/EtP92N7Nsz

Некоторые обратили внимание на сходство шара и свернувшегося броненосца.

pic.twitter.com/7AxjFVgKn8

Еще один вариант — экипаж

«Аполлона-14»

развлекается на Красной планете.

Aha! So that’s where Alan Shepard’s drive finished up. pic.twitter.com/e2JIC5UrP9

«Ага! Так вот где закончилась поездка Алана Шепарда ».

Снимки таинственных круглых предметов, сделанные на Марсе, периодически всплывают в интернете. Эти шары отличаются по цвету и размеру, были даже фотографии «мяча», как будто зависшего над поверхностью планеты.

Что представляют собой эти предметы, пока неизвестно. Существует несколько версий. Первая — научная. Специалисты предполагают, что это некие железистые конкреции — объекты, которые образуются при уплотнении осадков в угольных месторождениях. В центре конкреций могут находиться органические останки, минеральные или бактериальные скопления.

Вторая версия больше популярна среди виртуальных «археологов», «космонавтов» и «марсоведов» — они пришли к выводу, что шарики сделаны из мрамора, а значит — они рукотворные. То есть сделали их марсиане.