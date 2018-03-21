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Камера в магазине Ставрополя запечатлела кражу кошелька у продавца
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Камера в магазине Ставрополя запечатлела кражу кошелька у продавца 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Камера в одном из ставропольских магазинов зафиксировала, как покупатель украл у продавца кошелёк. Видео выложили в популярном паблике в соцсети.
Автор поста пишет, что место съёмки — торговая точка, расположенная в Юго-Западном районе Ставрополя по адресу: ул. Тухачевского, 20/1.
На видео отчётливо видно, как в том момент, когда продавец отходит за товаром, молодой человек высокого роста перегибается через прилавок, что-то быстро из-под него достаёт и прячет в карман. Автор сообщения пишет, что украден был кошелёк.
Ролик вызвал бурное обсуждение. Одни комментаторы стыдят злоумышленника, который вместо того, чтобы работать, ходит по городу и обворовывает пожилых продавщиц, не отличающихся высокими доходами. Другие пытаются объяснить поступок молодого человека отсутствием работы в Ставрополе и возмущаются тем, что продавец держит личные вещи под прилавком.
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