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Анвар Гатиятулин: «Якуценя? Кто сильнейший, тот и играет»
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Анвар Гатиятулин: «Якуценя? Кто сильнейший, тот и играет» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после победы над «Салаватом Юлаевым» (7:1) в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции заметил, что его команда забросили шесть шайб во втором периоде, благодаря хорошей реализации. Счет в серии стал 3-3. Решающая игра пройдет 27 марта в Уфе.
— Очень важно восстановиться как можно быстрее, забыть эту игру и готовиться к следующей, — приводит пресс-служба «Салавата» слова Гатиятулина.
— Шесть шайб за период. Как это получилось?
— Сыграли, удалось реализовать моменты, сделать то, о чем договаривались: идти на ворота, биться за каждый отскок, создавать моменты. Все это присутствовало.
— Как принималось решению по вратарю?
— Непростые игры плей-офф. Нагрузка на вратарей большая. Дали отдохнуть Васе и Паша восстановился. Посоветовались, приняли решение.
— Что с Якуценей?
— Кто сильнейшие, те и играли.
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