Анвар Гатиятулин: «Якуценя? Кто сильнейший, тот и играет»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после победы над «Салаватом Юлаевым» (7:1) в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции заметил, что его команда забросили шесть шайб во втором периоде, благодаря хорошей реализации. Счет в серии стал 3-3. Решающая игра пройдет 27 марта в Уфе.

— Очень важно восстановиться как можно быстрее, забыть эту игру и готовиться к следующей, — приводит пресс-служба «Салавата» слова Гатиятулина

— Шесть шайб за период. Как это получилось?

— Сыграли, удалось реализовать моменты, сделать то, о чем договаривались: идти на ворота, биться за каждый отскок, создавать моменты. Все это присутствовало.

— Как принималось решению по вратарю?

— Непростые игры плей-офф. Нагрузка на вратарей большая. Дали отдохнуть Васе и Паша восстановился. Посоветовались, приняли решение.

— Что с Якуценей?

— Кто сильнейшие, те и играли.