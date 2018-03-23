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Демченко будет защищать ворота «Трактора» в пятом матче с «Салаватом»
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Демченко будет защищать ворота «Трактора» в пятом матче с «Салаватом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Трактор» назвал состав на пятый матч полуфинала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии — 2-2. Ворота челябинской команды вновь будет защищать Василий Демченко, Павел Францоуз будет запасным голкипером. По сравнению с четвёртой игрой Анвар Гатиятулин не произвёл ни одного изменения в составе.
«Трактор» Демченко (Францоуз); Шинин — Бэйлен, Виделль — Щехура — Йюнге; А. Петров — Вишневский, Черников — Ю. Петров — Пеньковский; Климонтов — Бородкин, Якуценя — Рыбаков — Шолохов; Исаев, Кокуёв, Кручинин — Шаров — Кравцов.
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