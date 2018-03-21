Хави: Дембеле должен стать сильнее на ментальном уровне

«Ему понадобится время. Переход в „Барселону“ — настоящий экзамен для любого игрока. Почему? Потому что на „Камп Ноу“ вам придется работать в три раза больше, чем в других клубах.

Усман Дембеле : Моим самым большим недостатком являются глупые потери мяча

Конечно, Усман — талантливый футболист. У него великолепная скорость. Но сейчас его ситуация немного иная. В „Боруссии“ он знал, что обязательно получит место в стартовом составе, но здесь все иначе.

Дембеле должен сказать себе: „Я — игрок „Барселоны“, и стать сильнее на ментальном уровне. Знаете, средние игроки провели в „Барселоне“ 15 лет за счет характера. А отличные игроки, которые ничего не сделали в этом плане, не смогли справиться с давлением. Я смотрел на этих ребят во время тренировок и думал, что они станут легендами. Но как только мы выходили на поле, у них тряслись ноги“, — приводит слова Хави Goal.

Ранее сообщалось, что французский футболист намерен покинуть команду этим летом. По слухам, им активно интересуется лондонский „Арсенал“.