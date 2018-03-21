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Хави: Дембеле должен стать сильнее на ментальном уровне
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Хави: Дембеле должен стать сильнее на ментальном уровне 

Советский спорт 2 часа назад
«Ему понадобится время. Переход в „Барселону“ — настоящий экзамен для любого игрока. Почему? Потому что на „Камп Ноу“ вам придется работать в три раза больше, чем в других клубах.
Усман Дембеле: Моим самым большим недостатком являются глупые потери мяча
Конечно, Усман — талантливый футболист. У него великолепная скорость. Но сейчас его ситуация немного иная. В „Боруссии“ он знал, что обязательно получит место в стартовом составе, но здесь все иначе.
Дембеле должен сказать себе: „Я — игрок „Барселоны“, и стать сильнее на ментальном уровне. Знаете, средние игроки провели в „Барселоне“ 15 лет за счет характера. А отличные игроки, которые ничего не сделали в этом плане, не смогли справиться с давлением. Я смотрел на этих ребят во время тренировок и думал, что они станут легендами. Но как только мы выходили на поле, у них тряслись ноги“, — приводит слова Хави Goal.
Ранее сообщалось, что французский футболист намерен покинуть команду этим летом. По слухам, им активно интересуется лондонский „Арсенал“.
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