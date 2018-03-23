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Тест «СЭ». Много ли вы знаете о бразильских футболистах в России?
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Тест «СЭ». Много ли вы знаете о бразильских футболистах в России? 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
В пятницу сборные России и Бразилии проведут в Москве товарищеский матч. Мы подготовили тест, чтобы вы проверили свои знания о бразильских футболистах в России и о наших соотечественниках в Бразилии. (Не забудьте отключить AdBlock).
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