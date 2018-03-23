Тест «СЭ». Много ли вы знаете о бразильцах в России?

В пятницу сборные России и Бразилии проведут в Москве товарищеский матч. Мы подготовили тест, чтобы вы проверили свои знания о бразильских футболистах в России и о наших соотечественниках в Бразилии. (Не забудьте отключить AdBlock).