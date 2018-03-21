Кирьяков: ''Ещё рано говорить, кто сильнее — Дзюба или Заболотный'

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился своими ожиданиями от предстоящих товарищеских встреч со сборными Бразилии и Франции, которые пройдут 23 и 27 марта. В разговоре с корреспондентом портала ' 'Евро-футбол.ру' ' Белой Гаургашвили эксперт отметил, что с помощью натурализации можно укрепить одну-две позиции.

— Какой из предстоящих товарищеских матчей видится вам интересней?

— Оба матча будут интересными, так как те команды, с которыми нам предстоит сыграть, являются одними из сильнейших во всем мире.

— Какова вероятность, что кто-то из этих команд окажется в финале чемпионата мира?

— Эти команды всегда претендуют на самые высокие места. Сборная Бразилии на чемпионатах мира, а сборная Франции — на чемпионатах Европы и мира. Поэтому вероятность очень высока.

— Учитывая все кадровые сложности, с которыми сейчас столкнулась сборная России, много ли будет экспериментов в предстоящих матчах?

— Экспериментировать некогда. Нужно наигрывать тот состав, который будет выступать в первых официальных встречах.

— А результат сейчас будет иметь значение?

— Результат важен всегда, но на сегодняшний день он будет носить не столь высокое значение, как в официальных встречах, поэтому сейчас есть право на ошибку. Главная задача — выбрать оптимальный состав и показать достойный футбол.

— В противостоянии Дзюбы против Заболотного разве не выигрывает первый?

— Дзюба долгое время не имел игровой практики в отличие от Заболотного. Правда сейчас ситуация немного изменилась. Еще рано говорить, кто в этом противостоянии сильнее. Понятное дело, если Дзюба будет продолжать забивать в своем новом клубе, то он будет предпочтительней, так как в футболе важны люди, которые делают результат. Поэтому все в руках Артёма.

— В связи с травмой Кокорина, в сборную был вызван Черышев. Сможет ли он в полной мере заменить Александра?

— Черышев играет в сильном чемпионате, в неплохой команде. У него есть опыт выступления с такими командами, как ''Барселона'' и ' 'Реал' ' Мадрид. В таких матчах куется уровень и характер футболиста. Он понимает, как действовать против сильных игроков. Думаю, это хорошая замена Александру.

— Как вы относитесь к натурализации футболистов? Насколько это сейчас необходимо сборной России?

— Я за натурализацию только в том случае, когда это не ставится на поток. Одну-две позиции с помощью натурализации усилить можно, но не больше.

— Есть ли еще, на ваш взгляд, футболисты, которых нет в списке, но которые могли бы усилить сборную?

— Все самые сильные футболисты уже в составе сборной.