Форвард «Коламбуса» Панарин назвал Кучерова и Малкина зверями

"Я как-то посмотрел этот список, они одурели там совсем… Сегодня вот на табло на арене таблицу бомбардиров показывали — я хотел завязать с хоккеем", — цитирует Панарина «Спорт-Экспресс».

"Я за русских парней за обоих переживаю, но как на них поставить: там несколько человек идут рядом, и все звери", — сказал Панарин.

Кучеров возглавляет гонку бомбардиров, набрав 94 (37+57) очка. Вторым идет Малкин, на счету которого 91 (40+51) балл.