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Форвард «Коламбуса» Панарин назвал Кучерова и Малкина зверями
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Форвард «Коламбуса» Панарин назвал Кучерова и Малкина зверями 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился мнением о гонке бомбардиров в Национальной хоккейной лиге, сообщает "Советский спорт".
"Я как-то посмотрел этот список, они одурели там совсем… Сегодня вот на табло на арене таблицу бомбардиров показывали — я хотел завязать с хоккеем", — цитирует Панарина «Спорт-Экспресс».
Также он отметил статистические показатели форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
"Я за русских парней за обоих переживаю, но как на них поставить: там несколько человек идут рядом, и все звери", — сказал Панарин.
Кучеров возглавляет гонку бомбардиров, набрав 94 (37+57) очка. Вторым идет Малкин, на счету которого 91 (40+51) балл.
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