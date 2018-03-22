«Челси» готов отдать «Интеру» 63 миллиона евро за Икарди

Сообщается, что «Челси» готов отдать за футболиста 63 миллиона евро и уже сделал предложение итальянскому клубу.

В текущем сезоне 25-летний Мауро Икарди провел 26 матчей за «Интер» и забил 22 мяча при одной голевой передаче.