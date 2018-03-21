Ещё
Маскерано отказывается играть на позиции защитника в сборной Аргентины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маскерано отказывается играть на позиции защитника в сборной Аргентины 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Хэбэй Чайна Форчун» Хавьер Маскерано заявил, что он хочет играть только в центре поля.
"Я намерен играть в полузащите. В «Барселоне» мне пришлось играть в обороне из-за Бускетса, который является одним из лучших полузащитников мира. Но мне лучше всего быть центральным полузащитником. На этой позиции я чувствую себя наиболее комфортно. Пора вернуться на ту позицию, которая подходит мне", — приводит слова Маскерано Diario Sport.
Напомним, что 33-летний Маскерано перешел в китайский клуб из «Барселоны» в январе и провел за него 3 матча.
Soccer News: последние новости
Карпин и Дзюба подрались в гостинице Летом "Милан" пополнится колумбийским форвардом Манчини: "Чемпионат России находится не на высшем уровне"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию лишат всех международных соревнований27
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке63
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России24
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018399
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение