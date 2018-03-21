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Крэйг Риди: «Уверен, что мы решим проблемы РУСАДА задолго до Игр-2020»
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Крэйг Риди: «Уверен, что мы решим проблемы РУСАДА задолго до Игр-2020» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент ВАДА Крэйг Риди выразил уверенность, что проблемы с восстановлением в правах РУСАДА будут решены до Олимпиады-2020 в Токио. РУСАДА признано не соответствущим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года. В 2017 году дисквалификация была продлена.
— Мы 15 месяцев сотрудничаем с Россией и ее правительством, день за днем работаем над решением сложившейся ситуации, — цитирует ТАСС Риди. — Я по-прежнему уверен, что мы решим проблемы задолго до Олимпиады в Токио. Мы встретимся с российскими властями в ближайшие дни.
Панель по России и выступление генерального директора РУСАДА Юрия Гануса были очень интересными. Мы могли убедиться в том, какая работа проделана для перестройки РУСАДА, это огромный прогресс. Мы будем неделю за неделей работать с российскими властями, сейчас хороший момент, чтобы решить эту ситуацию. Сейчас существует недостаток доверия к России, когда мы встретимся с властями, нам важно донести до них это, тогда возможен шаг вперед в этой ситуации.
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