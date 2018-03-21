Футбол объединяющий, или Спорт, где нет места нетерпимости

21 марта в Еврейском музее и Центре толерантности в преддверии чемпионата мира по футболу была представлена специальная программа «Футбол без дискриминации».

В проекте участвовали столичные школьники и студенты. Главным событием стала торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса молодых художников «Футбол без дискриминации». Свои работы на конкурс выдвигали молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. Награждение проходило в трех номинациях, кроме этого, были вручены два специальных приза.

Победителем в номинации «Футбол разрушает стереотипы» стала студентка Зоя Митусова. Девушка изобразила мяч и ноги футболистов с разным цветом и оттенком кожи.

— Футбол объединяет людей и снимает надуманные противоречия между ними, — сказала «ВМ» Зоя Митусова. — Не важно, к какой этнической группе ты принадлежишь, в спорте все едины. Над картиной я работала долго. Сперва из ткани сделала шар, прохожий на мяч. И родственники мне позировали с ним.

Первое место в номинации «Футбол открывает возможности» заняла Анна Занозина. Ее картина «Футбол под баобабом» не оставил равнодушным ни одного члена жюри.

— Я наслышана, как тяжело живется большинству моих сверстников в Африке, как недоступна для них простая школа, грамота, книги, — отметила 15-летняя художница. — Но у них есть мяч, и они так же, как и мои приятели, любят играть в футбол. А это значит, что и для них, играющих под баобабом, футбол может раскрыть возможности, потому что эта игра для всех.

Специальный приз Оргкомитета «Россия-2018» достался Вере Чупыровой. Девушка на протяжении многих лет сама играет в футбол и представила фотографию «Девушки тоже умеют играть». На ней изображена сама Вера на поле во время игры против команды мужчин.

— Мы даем старт масштабной образовательной программе, основа которой — принципы создания инклюзивной среды, где нет места дискри минации по любому приз наку, — сказала директор департамента устойчивого развития Оргкомитета «Россия-2018» Милана Верхунова.

Рассказать молодым людям о толерантности пришли спортсмены, общественные деятели и послы чемпионата мира. Среди них — посол турнира, паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкина

— Десять лет назад я попала в аварию и потеряла часть руки, — рассказала Олеся. — Но я осталась тем же человеком и продолжила заниматься своим любимым видом спорта — плаванием. Объединившись, мы сможем больше. Чемпионат мира очень важен для каждого из нас, поэтому давайте проведем его достойно.

После окончания торжественной части в Центре толерантности открылась выставка работ победителей. Гости смогли сфотографироваться с талисманом чемпионата мира — волком Забивакой, поучаствовать в мастер-классе известного футболиста, телеведущего Евгения Савина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— «Футбол без дискриминации» — это во многом уникальный проект, направленный на снижение проявлений ксенофобии и расизма в спорте. Мы хотим показать, что задача спорта — объединять людей общей идеей и энергией, сплотить наше общество. Футбол — самый массовый вид спорта. И взаимное уважение, толерантность к футболистам и болельщикам из других стран и наций очень важны. Ведь любовь и поддержка своей сборной вовсе не означает унижение соперника.