Глава МИД Великобритании о бойкоте ЧМ-2018: будет неправильно наказывать спортсменов и фанатов

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон высказал мнение, что бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года в России будет неправильным по отношению к игрокам сборной Англии. «Будет неправильно наказывать спортсменов и фанатов, будет очень жаль. Нам нужны срочные переговоры с Россией о том, как они подготовились к турниру в том, что касается вопроса безопасности», — приводит слова Джонсона The Independent Ранее сообщалось, что бывший исполнительный директор «Ливерпуля» и «Челси» призвал Германию, Испанию и Францию бойкотировать ЧМ-2018.