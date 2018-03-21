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Глава МИД Великобритании о бойкоте ЧМ-2018: будет неправильно наказывать спортсменов и фанатов
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Глава МИД Великобритании о бойкоте ЧМ-2018: будет неправильно наказывать спортсменов и фанатов 

RT на русском 1 час назад
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон высказал мнение, что бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года в России будет неправильным по отношению к игрокам сборной Англии. «Будет неправильно наказывать спортсменов и фанатов, будет очень жаль. Нам нужны срочные переговоры с Россией о том, как они подготовились к турниру в том, что касается вопроса безопасности», — приводит слова Джонсона The Independent.
Ранее сообщалось, что бывший исполнительный директор «Ливерпуля» и «Челси» призвал Германию, Испанию и Францию бойкотировать ЧМ-2018.
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