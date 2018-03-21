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Суд признал экстремистом шотландца, научившего мопса вскидывать правую лапу
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Суд признал экстремистом шотландца, научившего мопса вскидывать правую лапу 

Вести.Ru 1 час назад
Безобидная, на первый взгляд, шутка может с большой вероятностью обернуться тюремным сроком для 30-летнего шотландца Марка Мичана, который научил своего мопса Будду вскидывать правую лапу в нацистском приветствии. Суд признал экстремистским видео с «ультраправым псом», сообщает Motherboard.
Скандал вокруг Марка Мичана и его собаки разгорелся еще в 2016 году, когда ролик, в котором Будда вскидывал правую лапу, набрал более 3 миллионов просмотров на YouTube.
Шотландец говорил, что записал это видео исключительно для того, чтобы подшутить над своей девушкой. Однако многие соотечественники Мичана юмора не оценили. Сначала видеохостинг заблокировал ролик, а затем хозяина пса вызвали в суд, обвинив в разжигании межнациональной розни.
В марте суд признал шотландца виновным в публикации экстремистского видео. Мичану грозит полгода тюрьмы или крупный штраф. Окончательный приговор хозяину Будды должны вынести в апреле.
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