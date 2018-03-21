Допинг-офицеры более пяти часов проверяли сборную России, Кудряшов и Габулов вынуждены пропустить тренировку
Ранее стало известно, что десять игроков сборной проходили тестирование на запрещенные препараты в 6.30 утра по московскому времени.
"Я думаю, что это законно. Именно допинг-офицеры выбирают время для сдачи анализов. Понятно, что это не самое подходящее время, даже не знаю, проснулся бы я сам, если бы меня подняли в такое время сдавать анализы. Не исключено, что я послал бы таких посетителей.
Когда идет рабочий процесс, подъем происходит в восемь — девять часов. А тут 6:30. Понятно, что сдавать все нужно на голодный желудок. И если это законно, то не страшно", — цитирует Мостового "Евро-Футбол".