Александр Мостовой — о приходе допинг-офицеров в 6.30 утра: Послал бы таких посетителей

Допинг-офицеры более пяти часов проверяли сборную России, Кудряшов и Габулов вынуждены пропустить тренировку

Ранее стало известно, что десять игроков сборной проходили тестирование на запрещенные препараты в 6.30 утра по московскому времени.

"Я думаю, что это законно. Именно допинг-офицеры выбирают время для сдачи анализов. Понятно, что это не самое подходящее время, даже не знаю, проснулся бы я сам, если бы меня подняли в такое время сдавать анализы. Не исключено, что я послал бы таких посетителей.