Ловчев: «В одной из гостиниц Дзюбу и Карпина пришлось разнимать» 

Эксперт Евгений Ловчев пролил свет на один из конфликтов между нынешним главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным и форвардом «Арсенала» Артёмом Дзюбой.
"Когда Дзюба был ещё в "Зените", то случайно встретился в одной из гостиниц с Карпиным. Слово за слово началась стычка, которую пришлось разнимать. Об этом мне рассказал сам Артём", — об этом заявил Ловчев в эфире телеканала «Наш Футбол».
Напомним, что Дзюба уехал из "Спартака" в «Томь» из-за Карпина.
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