На одной из улиц Калининграда в тестовом режиме внедрят технологию 5G

Технологию связи 5G внедрят в тестовом режиме на улице Баранова в Калининграде. Об этом сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов на форуме Open Innovations Startup Tour от «Сколково», передаёт ТАСС

«Сейчас ведутся проектные работы, и, уверен, что в ближайшее время начнется благоустройство улицы Баранова. Мы ведем переговоры с нашими интернет-провайдерами и телекоммуникационными компаниями, которые были бы готовы протестировать 5G-сеть на этом опытном участке», — рассказал Алиханов

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