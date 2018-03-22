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На одной из улиц Калининграда в тестовом режиме внедрят технологию 5G
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На одной из улиц Калининграда в тестовом режиме внедрят технологию 5G 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Технологию связи 5G внедрят в тестовом режиме на улице Баранова в Калининграде. Об этом сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов на форуме Open Innovations Startup Tour от «Сколково», передаёт ТАСС.
«Сейчас ведутся проектные работы, и, уверен, что в ближайшее время начнется благоустройство улицы Баранова. Мы ведем переговоры с нашими интернет-провайдерами и телекоммуникационными компаниями, которые были бы готовы протестировать 5G-сеть на этом опытном участке», — рассказал Алиханов
Это решение поддержал заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
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