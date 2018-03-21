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В Госдуме возмутились сравнением России с фашистской Германией
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В Госдуме возмутились сравнением России с фашистской Германией 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что сравнение России с фашистской Германией может прийти «только в больную голову».
В среду глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласился с утверждением о том, что Россия может использовать чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года, то есть, для поднятия имиджа страны.
"Не знаю, в какую больную голову может прийти сравнение России с фашистской Германией. Я недавно заявлял, не помню кому, что ему следует обратиться в психиатрическую больницу. Если в Англии нет хороших больниц, то у нас они есть", — сказал РИА Новости парламентарий.
Он отметил, что любые крупные мероприятия поднимают имидж страны. «Когда у нас была Олимпиада в Сочи, никто не верил, что мы ее вообще проведем… Было большое количество сомневающихся в том, достроим ли мы, будет ли у нас там порядок. Мы провели на таком высоком уровне Олимпиаду, что все еще долго могут нам завидовать, как это было красиво, какие все были довольные», — добавил Чепа.
Парламентарий подчеркнул, что он не переживает за организацию чемпионата мира по футболу. «И чемпионат мира по футболу тоже пройдет хорошо. Единственное за что я переживаю, это за то, как наши футболисты сыграют», — сказал собеседник агентства.
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