Лейтенант Белорукова, сержант Просвирнова

Фото: Спортивное общество ЦСКА

Мероприятие проходило в Легкоатлетическом манеже ЦСКА. Перед началом оркестр Минобороны играл ностальгические мелодии «Герои спорта», «Красная Армия всех сильней» и даже «От Сокольников до парка на метро».

Пресс-центр постепенно заполнился ветеранами ЦСКА, юными спортсменами и офицерами Российской армии.

— Господа офицеры! — скомандовал один из старших офицеров. Все присутствующие встали, в зал вошел заместитель министра обороны Николай Панков.

Гости заняли свои места, в зале погас свет, и все еще раз пережили приятные для российских спортсменов мгновения Зимней Олимпиады, для этого пресс-служба ЦСКА подготовила специальный видеоролик.

Фото: Спортивное общество ЦСКА

Затем началась торжественная часть. С приветственным словом к спортсменам обратился статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.

— Сегодня не хочется произносить официальных речей, а хочется поделиться тем, что есть на душе. Наверняка, вы были выбиты из нормального ритма подготовки к Олимпиаде. Наверное, каждый из вас размышлял, как поступить: ехать на Олимпиаду или не ехать? Но Владимир Владимирович Путин всем подсказал, как нужно поступать — надо оставаться настоящими спортсменами.

— Все мы прильнули к телеэкранам, все мы находились в интернете –переживали за вас, — продолжил свою речь заместитель министра обороны. — Мы были вместе с вами, радовались вашим успехам. Для меня большая честь быть сегодня у вас в гостях и приветствовать всех вас от имени министра обороны. Передать вам слова благодарности за ваш характер, за ваши достижения.

В завершении приветственного слова Николай Панков сообщил, что все спортсмены-армейцы участники Олимпийских игр будут поощрены.

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Горемыкин зачитал приказ министра обороны.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Зимних Олимпийских играх, прошедших в Республике Корея, «Медалью за укрепление боевого содружества» награждены спортсмены-инструкторы спортивных команд по зимним видам спорта Владислав Антонов, Александр Денисьев, Семен Павличенко, Роман Репилов, спортсмен-инструктор спортивной команды по конькобежному спорту, бронзовый призер в личном зачете Наталья Воронина, спортсмены-инструкторы спортивных команд по конькобежному спорту Сергей Трофимов и Александр Шульгинов.

Фото: Спортивное общество ЦСКА

Почетной грамотой Министерства обороны Российской Федерациинаграждена инструктор спортивной команды по конькобежному спорту, прапорщик Екатерина Константинова.

Также приказом министра обороны присвоены очередные воинские звания:

лейтенант — инструктору спортивной команды по зимним видам спорта, бронзовому призеру по лыжным гонкам в спринте и эстафете, сержанту Юлии Белоруковой;

сержант — инструктору спортивной команды по конькобежному спорту, младшему сержанту Софье Просвирновой.

По окончании церемонии Юлия Белорукова и Наталья Воронина поблагодарили Министерство обороны за доверие и ЦСКА за поддержку, а также вручили памятный подарок Николаю Панкову — олимпийский талисман.

В завершении мероприятия Юлия Белорукова и Наталья Воронина передали начальнику ЦСКА памятные подарки для коллекции Музея спортивной Славы ЦСКА — лыжи, конек и копию бронзовой медали.