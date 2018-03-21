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Интересы России и итальянские выборы
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Интересы России и итальянские выборы 

Банки Сегодня 1 час назад
Интересы России и итальянские выборыЛоренцо Фонтана подверг резкой критике антироссийские санкции, сказав, что они вредят торговым отношениям между Россией и Италией. Он заявил: «Те геополитические вопросы, которые привели к санкциям, не имеет ничего общего с Италией. Фактически они нанесли вред экономике и привели к росту бедности нашего народа. Мы хотим отменить санкции, и мы хотим сотрудничать с Россией в уничтожении радикального ислама. Поэтому мы стремимся развивать тесные связи с Россией».
В конце прошлого года экс-вице-президент США Джо Байден и Майкл Карпентер, его советник по внешней политике, опубликовали статью в журнале «Foreign Affairs». В статье указывается, что Россия активно помогала партии Лега и движению M5S в усилении их влияния на процесс проведения выборов в Европе. Авторы статьи отмечают, что США имеют доказательства российской поддержки партии Лега и M5S в ходе проведения конституционного референдума в Италии.
Луиджи Ди Майо, лидер движения M5S, отверг заявления Джо Байдена и Майкла Карпентера. Матео Сальвини, глава партии Лега, также не согласился с утверждениями авторов статьи.
В марте прошлого года В. Путин подписал «соглашение о сотрудничестве» с партией Лега, позже известной как Лега Норд.
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