Интересы России и итальянские выборы

Интересы России и итальянские выборыЛоренцо Фонтана подверг резкой критике антироссийские санкции, сказав, что они вредят торговым отношениям между Россией и Италией. Он заявил: «Те геополитические вопросы, которые привели к санкциям, не имеет ничего общего с Италией. Фактически они нанесли вред экономике и привели к росту бедности нашего народа. Мы хотим отменить санкции, и мы хотим сотрудничать с Россией в уничтожении радикального ислама. Поэтому мы стремимся развивать тесные связи с Россией».

В конце прошлого года экс-вице-президент США Джо Байден и Майкл Карпентер, его советник по внешней политике, опубликовали статью в журнале «Foreign Affairs». В статье указывается, что Россия активно помогала партии Лега и движению M5S в усилении их влияния на процесс проведения выборов в Европе. Авторы статьи отмечают, что США имеют доказательства российской поддержки партии Лега и M5S в ходе проведения конституционного референдума в Италии.

Луиджи Ди Майо, лидер движения M5S, отверг заявления Джо Байдена и Майкла Карпентера. Матео Сальвини, глава партии Лега, также не согласился с утверждениями авторов статьи.

В марте прошлого года В. Путин подписал «соглашение о сотрудничестве» с партией Лега, позже известной как Лега Норд.