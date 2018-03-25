Итоги дня НХЛ для россиян: 43 сейва Георгиева, дубль Кузнецова

ВратарьКлубСейвы%ОБСчётВарламов«Колорадо»39 из 4097,52:1 БВасилевский«Тампа»29 из 3193,51:2Георгиев«Рейнджерс»43 из 4497,75:1Бобровский«Коламбус»26 из 2892,91:2 ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСвечников (н)«Детройт»0+0-10020-06.35Овечкин (н)«Вашингтон»0+002411-19.38Кузнецов (н)«Вашингтон»2+00040061%18.06Щербак (н)«Монреаль»0+000210-14.23Зыков (н)«Каролина»0+2+202200%13.55Дадонов (н)«Флорида»0+0-10302-19.50Мамин (н)«Флорида»0+1+10210-10.25Кучеров (н)«Тампа»0+000310-21.46Анисимов (н)«Чикаго»0+00400173%16.24Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0001100%17.03Наместников (н)«Рейнджерс»0+000030-16.10Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+000210100%09.30Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+000311-16.40Панарин (н)«Коламбус»0+000501-20.51Слепышев (н)«Эдмонтон»0+1+10120-07.58Задоров (з)«Колорадо»0+000032-21.32Зайцев (з)«Торонто»0+0+10120-20.06Орлов (з)«Вашингтон»0+1-10122-21.33Сергачёв (з)«Тампа»0+100110-18.00Антипин (з)«Баффало»0+000101-17.25