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ZywOo войдет в команду Шокса
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ZywOo войдет в команду Шокса 

CyberSport.ru 1 час назад
Фото: CyberSport.ru
17-летний игрок Against All Authority Матье ZywOo Эрбо присоединится к команде Ришара shox Папильона. Координировать ростер будет Кевин Ex6TenZ Дроланс. Кроме Эрбо в коллектив войдут Эдуард SmithZz Дюбордо и полупрофессиональный геймер Себастьян KenShaX Лоддэ.
Cnsteem.com  Информацию об этом составе опубликовал редактор VaKarM.net Дориан Гостанцо. Он также предоставил скриншот комнаты в «тимспике», в которой присутствуют игроки с никами Eddy, Kenshqx, ZywOo и Richard. По информации Гостанцо, ростер подпишет организация Team Vitality, но генеральный директор G2 Карлос ocelote Родригес заявил, что Vitality не заключит контракты с этим составом. Родригес не опроверг существования команды.
Папильона перевели в запас G2 Esports 9 марта. Вместе с ним коллектив покинул тренер SmithZz, который решил возобновить карьеру игрока. Позже ocelote записал подкаст с shox о перестановках в G2. По словам Папильона, он хотел исключить Натана NBK Шмитта и Дана apEX Мадесклера, а на их места пригласить Ex6TenZ и SmithZz. Кэнни kennyS Шраб был не против замен, но Алехандре Bodyy Пианаро не поверил в будущее такого состава. В итоге коллектив взял Оскара mixwell Канэлласа на испытательный срок, а новым капитаном G2 стал NBK.
ZywOo начал карьеру в 2014 году. Слухи связывали его с Team Dignitas, Team EnVyUs и G2, но Эрбо отклоняет предложения профессиональных команд, поскольку сначала хочет окончить школу. Обучение француза завершится летом 2018 года. Его рейтинг на HLTV.org составляет 1,40.
22-летний KenShaX также выступает с 2014 года. Он играл за LDLC White, E-Corp и RB, за которые провел 12 карт в официальных матчах. Его соотношение У/С составляет 0,75 (140/186).
Возможный состав Team Vitality:
Ришар shox Папильон;
Эдуард SmithZz Дюбордо;
Кевин Ex6TenZ Дроланс;
Матье ZywOo Эрбо;
Себастьян KenShaX Лоддэ.
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