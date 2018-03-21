ZywOo войдет в команду Шокса

17-летний игрок Against All Authority Матье ZywOo Эрбо присоединится к команде Ришара shox Папильона. Координировать ростер будет Кевин Ex6TenZ Дроланс. Кроме Эрбо в коллектив войдут Эдуард SmithZz Дюбордо и полупрофессиональный геймер Себастьян KenShaX Лоддэ.

Cnsteem.com Информацию об этом составе опубликовал редактор VaKarM.net Дориан Гостанцо. Он также предоставил скриншот комнаты в «тимспике», в которой присутствуют игроки с никами Eddy, Kenshqx, ZywOo и Richard. По информации Гостанцо, ростер подпишет организация Team Vitality, но генеральный директор G2 Карлос ocelote Родригес заявил, что Vitality не заключит контракты с этим составом. Родригес не опроверг существования команды.

Папильона перевели в запас G2 Esports 9 марта. Вместе с ним коллектив покинул тренер SmithZz, который решил возобновить карьеру игрока. Позже ocelote записал подкаст с shox о перестановках в G2. По словам Папильона, он хотел исключить Натана NBK Шмитта и Дана apEX Мадесклера, а на их места пригласить Ex6TenZ и SmithZz. Кэнни kennyS Шраб был не против замен, но Алехандре Bodyy Пианаро не поверил в будущее такого состава. В итоге коллектив взял Оскара mixwell Канэлласа на испытательный срок, а новым капитаном G2 стал NBK.

ZywOo начал карьеру в 2014 году. Слухи связывали его с Team Dignitas, Team EnVyUs и G2, но Эрбо отклоняет предложения профессиональных команд, поскольку сначала хочет окончить школу. Обучение француза завершится летом 2018 года. Его рейтинг на HLTV.org составляет 1,40.

22-летний KenShaX также выступает с 2014 года. Он играл за LDLC White, E-Corp и RB, за которые провел 12 карт в официальных матчах. Его соотношение У/С составляет 0,75 (140/186).

Возможный состав Team Vitality:

Ришар shox Папильон;

Эдуард SmithZz Дюбордо;

Кевин Ex6TenZ Дроланс;

Матье ZywOo Эрбо;

Себастьян KenShaX Лоддэ.