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Fair Play Alliance сразится с токсичными игроками
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Fair Play Alliance сразится с токсичными игроками 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
В рамках конференции GDC 2018 ряд игровых компаний заявил о новой совместной инициативе. Fair Play Alliance должен выработать способы борьбы с растущей проблемой токсичного поведения в многопользовательских играх.
Об участии в инициативе уже сообщило более 30 компаний. Среди них Blizzard Entertainment, Riot Games, Xbox, Epic Games, CCP Games. Fair Play Alliance будет бороться с токсичным поведением в самих играх и за их пределами, и к альянсу также присоединились стриминговый сервис Twitch, создатели движка Unity, создатели мессенджера Discord, корпорация Intel и другие.
Fair Play Alliance — это коалиция профессионалов и компаний, занимающихся разработкой качественных игр. Мы предоставляем игровой индустрии открытый форум для сотрудничества в области исследований и передовых практик, которые поощряют честную игру и здоровые сообщества в онлайновых играх. Мы стремимся к миру, в котором игры свободны от притеснений, дискриминации и злоупотреблений, и где игроки могут выразить себя через игровой процесс.
Fair Play Alliance
В рамках GDC 2018 прошло обсуждение вопросов влияния на поведение игроков средствами геймдизайна. Участники встреч попытались определить мотивацию токсичного поведения игроков и факторы, которые его формируют. Ряд компаний представил собственные идеи о том, как изменить существующую ситуацию. В частности, Blizzard уже довольно давно пытается противостоять токсичным игрокам в Overwatch.
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