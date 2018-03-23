Крупные игровые компании объединяются для борьбы с токсичностью в играх

Не секрет, что такие онлайн игры как Overwatch, League of Legends и многие другие страдают от оскорбительного поведения различных игроков. Зачастую это случается из-за не оптимального состава команды и тогда следуют расистские высказывания, сексизм и гомофобия.

Проблема существует уже очень давно, с тех пор, как появилась возможность играть онлайн и вызывает отток игроков из новых игр, потерю прибыли и множество других негативных последствий. Компании нередко пытаются бороться с ней, добавляя специальные фильтры токсичности, блокируя различные функции неугодным и просто общаясь с игроками на эту тему.

Но теперь, впервые в мире 30 крупных игровых компаний, включая Blizzard, Riot, CCP, Twitch, Discord и Epic, решили объединиться в одну организацию под названием Fair Play Alliance для решения проблемы токсичности. В ней они станут делиться исследованиями, извлеченными уроками и передовой практикой, позволяя лучше понять, откуда берётся столько негатива и как бороться с подобным аспектом, чтобы в итоге искоренить его.

Многие из этих компаний далеко не новички в борьбе с токсичностью. Некоторые даже создали специальные команды по противостоянию ей в своих играх и теперь, пришло время делиться опытом. «Многие из этих проблем сегодня очень пугают», — поделился с изданием Котаку старший технический дизайнер Riot Кимберли Фолль. «Это большие культурные сдвиги. Как отрасль и как общество в интернете, мы пытаемся найти свой путь. Быть компанией, которая выходит и говорит: „Мы будем теми, кто это сделает“, довольно страшно. Это возможность для всех нас сказать: „что, если бы мы шли вместе, как отрасль?“.

Фолль и многие другие из Fair Play Alliance провели однодневный саммит в GDC на этой неделе, в основном, делясь мнениями о работе, которую они делали до сих пор. Например, в серии переговоров ученый-исследователь Blizzard Наташа Миллер обсудила систему отчетов об игроках Overwatch и то, как случаи оскорбительного поведения в чате снизились на 25,4 процента после её создания, ведь она предупреждала игроков (и предлагала им действовать лучше) когда они проявляли неуместное поведение.

После саммита GDC, планы Альянса Справедливой игры все еще неясны. Фолль сказал Котаку, что организация все еще работает над тем, как обмениваться ресурсами и создать простой способ для разработчиков получать помощь в решении проблем, связанных с токсичностью. Долгосрочная цель состоит в том, чтобы создать стандартный набор правил, которые могут быть применены в различных играх. Но присутствие такого количества крупных корпораций, многие из которых являются конкурентами, осложняет переговоры, превращая их в трудоёмкую задачу.

В любом случае, это замечательное мероприятие, которое, мы надеемся, приведет к некоторым реальным изменениям.