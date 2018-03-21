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Сергей Кирьяков: Черышев — хорошая замена Кокорину
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Сергей Кирьяков: Черышев — хорошая замена Кокорину 

Советский спорт 5 часов назад
— Дзюба долгое время не имел игровой практики в отличие от Заболотного. Правда сейчас ситуация немного изменилась. Еще рано говорить, кто в этом противостоянии сильнее. Понятное дело, если Дзюба будет продолжать забивать в своем новом клубе, то он будет предпочтительней, так как в футболе важны люди, которые делают результат. Поэтому все в руках Артема.
Восстановление Кокорина займет от 4 до 5 месяцев
— В связи с травмой Кокорина, в сборную был вызван Черышев. Сможет ли он в полной мере заменить Александра? — Черышев играет в сильном чемпионате, в неплохой команде. У него есть опыт выступления с такими командами, как «Барселона» и «Реал» Мадрид. В таких матчах куется уровень и характер футболиста. Он понимает, как действовать против сильных игроков. Думаю, это хорошая замена Александру, — передает слова Кирьякова портал Euro-Football.Ru.
Напомним, что сборная России 23 марта сыграет в «Лужниках» товарищеский матч с Бразилией. 27 марта подопечные Станислава Черчесова проведут контрольную встречу с командой Франции.
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