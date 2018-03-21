Гендиректор «Ахмата»: Если «Рубин» обратится, мы с ними рассмотрим возможность проведения матча в Грозном

— «Рубин» еще не обращался по поводу места проведения матча. Перенос на другую дату вряд ли возможен, потому что по сути там нет свободных дат. У нас уже есть одна перенесенная игра — с «Локомотивом» (игра 23-го тура состоится 18 апреля. — Прим. ред.). Ни фактически, ни теоретически других дат нет.

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Если «Рубин» обратится, мы с ними рассмотрим возможность проведения матча в Грозном. У нас хорошие отношения между клубами, как и со всеми. Будет обращение — рассмотрим, — передает слова Айдамирова Sport24.ru.

Ранее «БИЗНЕС-Online» сообщил, что «Рубин» не сможет принять «Ахмат» на «Казань Арене» в матче 25-го тура РФПЛ в связи с состоянием поля на стадионе. Отмечалось, что встреча может пройти на стадионе Центральный, или арене «Рубин».