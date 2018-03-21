«СКА-1946» победил «Спартак» в первом матче 1/4 финала МХЛ 

«СКА-1946» взял верх над "Спартаком" в первом матче 1/4 финала плей-офф МХЛ. Вторая игра состоится 22 марта.
1/4 финала
Первые матчи
"Авто" (Екатеринбург) — «Белые медведи» (Челябинск) — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Голы: Шадрин — 2 (Складчиков, Кулиев), 4:38 — 0:1. Гомоляко — 2 (Шурыгин, Шипин), 7:06 — 0:2. Кузнецов — 1 (Севостьянов, Ивашов), 16:50 — 1:2. Шабанов — 1 (бол., Тертышный), 35:29 — 1:3. Шадрин — 3 (Кулиев), 44:00 — 1:4. Степанов — 1 (Шадрин, Складчиков), 49:43 — 1:5.
Вратари: Гросс (Галкин, 44:00) — Сухачев.
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)
Голы: Дроздецких — 2 (Яремчук), 1:10 — 1:0. Шафигуллин — 2 (бол., Бикмуллин, Тимиров), 4:53 — 1:1. Тимиров — 6 (Бикмуллин, Шафигуллин), 9:03 — 1:2. Марченко — 3 (бол., Вахрутдинов), 32:06 — 2:2. Тимиров — 7 (бол., Набиуллин, Фавричников), 33:06 — 2:3. Яремчук — 3 (мен., Марченко), 35:03 — 3:3. Набиуллин — 6 (М. Гусев), 44:20 — 3:4. Хафизов — 5 (Пузанов, Семенов), 44:56 — 3:5.
Нереализованный буллит: Хафизов (16:44, Реактор).
Вратари: Нечистовский (Кузмаул, 44:56) — Коротаев.
"Локо" (Ярославль) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Рыбаков — 1 (Аноховский), 0:57 — 1:0. Васильев — 2 (Чернов, Шевченко), 11:57 — 1:1. Бондырев — 3 (бол., Кудрявцев, Слепец), 34:15 — 2:1. Жабреев — 4 (Шевченко), 36:34 — 2:2. Васильев — 3 (Ельшанский), 50:46 — 2:3. Бондырев — 4 (бол., Алексеев), 58:31 — 3:3.
Победный буллит: Дыняк.
Вратари: Исаев — Устименко.
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Васильев — 1 (Милехин, Полодян), 32:49 — 1:0. Овечкин — 1 (Холоденин, Цицюра), 45:25 — 2:0.
Вратари: Волков — Сковронский.