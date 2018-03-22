«СКА-1946» выиграл у «Спартака» второй матч четвертьфинала МХЛ 

«СКА-1946» победил "Спартак" во втором матче 1/4 финала плей-офф МХЛ. Армейцы в первой игре серии до трех побед также взяли верх (2:0).
1/4 финала
Вторые матчи
"Авто" (Екатеринбург) — «Белые медведи» (Челябинск) — 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)
Голы: Гомоляко — 3 (Шурыгин, Коновалов), 5:22 — 0:1. Тертышный — 3, 49:32 — 0:2. Рассейкин — 1 (Кузнецов), 50:36 — 1:2. Шабанов — 2 (Тертышный, Карпухин), 56:22 — 1:3. Митякин — 3 (бол., Щемеров), 58:14 — 2:3. Шадрин — 4 (Кобяков, Мякишев), 59:00 — 2:4.
Вратари: Гросс (50:22 — 50:36, 59:09) — Сухачев.
Счет в серии — 0-2 (1:5)
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) — «Реактор» (Нижнекамск) — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Голы: Марченко — 4 (бол., Юшкевич, Морозов), 19:08 — 1:0. Хафизов — 6, 20:37 — 1:1. Набиуллин — 7 (Шафигуллин), 21:31 — 1:2. Набиуллин — 8 (мен.), 37:54 — 1:3.
Вратари: Нечистовский — Коротаев.
Счет в серии — 0-2 (3:5)
"Локо" (Ярославль) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
Голы: Алексеев — 3 (мен., Кудрявцев), 4:49 — 1:0. Малышев — 1 (Фатеев, Романов), 11:02 — 2:0. Полунин — 1 (Аноховский, Афанасьев), 12:22 — 3:0. Чернов — 2 (бол., Жабреев, Барабанов), 55:47 — 3:1.
Вратари: Коновалов — Устименко (Масленников, 12:22).
Счет в серии — 1-1 (3:4 Б)
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Ожгихин — 3 (Сультеев, Курбатов), 9:13 — 1:0. Огирчук — 2 (бол., Сультеев), 29:18 — 2:0. Цыплаков — 3 (Леванов), 31:20 — 2:1. Жолобов — 2 (Тришин), 45:20 — 2:2. Петьков — 2, 56:10 — 3:2. Петьков — 3 (п.в.), 59:51 — 4:2.
Вратари: Волков — Сковронский (59:32 — 59:51).
Счет в серии — 2-0 (2:0)