Видеоблогера осудили за обучение питомца нацистскому приветствию

Суд накажет популярного YouTube‐блогера, известного под псевдонимом «Count Dankula» за то, что он научил мопса вскидывать лапу в духе нацистского приветствия. Блогер записал ролик, в котором его питомец совершает жест под играющие на фоне речи Адольфа Гитлера, сообщила газета Independent

Судебные органы Шотландии постановили, что мужчина надрессировал мопса вскидывать лапу в качестве реакции на антисемитские высказывания нацистского лидера. 30-летний владелец канала на YouTube опубликовал ролик в апреле 2016 года.

За несколько лет ему удалось собрать более трех миллионов просмотров, после чего пользователи сервиса пожаловались на автора видео. Полиция арестовала мужчину. На суде, который прошел во вторник, его действия назвали «отвратительным оскорблением».

В ответ Марк Мишан, подсудимый ответил, что он хотел подшутить над своей девушкой, хозяйкой собаки.

Еще один случай, когда друг человека развеселил интернет и получил популярность, произошел на днях после того как пользователь Reddit опубликовал снимок с собакой, чья морда напоминает человеческое лицо.