Мостовой: «Мы выиграем в пятницу или бразильцы, через день об этом забудут»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу предстоящих товарищеских матчах команды России с Бразилией и Францией. В разговоре с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Юлией Григорьевской он признался, что ему нравятся оба коллектива.

— Какая задача стоит перед сборной России в товарищеских матчах?

— Сейчас нам надо показать достойный результат. Мы будем соперничать с командами, которые являются фаворитами чемпионата мира. Думаю, бразильцы вряд ли будут упираться, чтобы во что бы то ни стало выиграть. Так же и французы. У всех идет подготовительный процесс. Не нужно думать, что все, что происходит сейчас, будет происходить и на чемпионате мира. Мы выиграем в пятницу или бразильцы, через день об этом забудут. Все самое важно начнется в июне.

— С другой стороны, сейчас необходимо наиграть линию обороны, которая понесла потери.

— Это ясно. Поэтому и устраиваются товарищеские матчи. В обороне можно что-то придумать. Ничего страшного, что некоторые ребята не смогут помочь команде, значит, сыграют другие. Многие, кстати, так и раскрываются. Иногда футболиста ставят на другую позицию, и он становится там чуть ли не лучшим. Еще нужно обратить внимание на игру в передней линии. У нас Кокорин травму получил. Благо, что есть большой выбор в средней линии, и можно варьировать состав.

— Черчесов не стал никого вызывать вместо Кокорина. Он заявил, что Черышев игрок того же плана, что и Александр. Согласны с этим?

— По амплуа на поле Черышев такой же фланговый игрок. Может сыграть на нескольких позициях.

— Как думаете, Черчесов не пригласит Дзюбу, как бы он не играл?

— Это вопрос к главному тренеру.

— Какой соперник более сложный — Бразилия или Франция?

— С любой из этих команд будет трудно. И мне нравятся обе сборные. Другие национальные команды могут только мечтать сыграть с такими соперниками, а нам чемпионат мира дал такую возможность.

Россияне сыграют со сборной Бразилии 23 марта, начало встречи в 21:00.