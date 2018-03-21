Масалитин прокомментировал срыв тренировки сборной России допинг-офицерами

"На сборную России это никак не повлияет. Это часть работы футболистов. Ты всегда должен быть готов к любым проверкам", — заявил Масалитин.

Он также добавил, что допинг-офицеры могут придти в любой момент, даже во время тренировки.

"Тем более, в той ситуации, когда еще совсем недавно мы пережили столько скандалов и были вынуждены выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018. Конечно, футболистам хотелось нормально проснуться, позавтракать. Но иногда допинг-офицеры приходят совершенно неожиданно", — отметил экс-футболист.

Ранее сообщалось, что начало тренировки сборной России в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Бразилии было отложено из-за допинг-контроля.