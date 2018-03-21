Лучшее за день. 21 марта

Как в блокчейне нашли детское порно, от чего самый малоизвестный датский нобелиат спас будущую королеву, в чем причина суровых европейских зим и какой удар по демографии белых медведей может нанести загрязнение Арктики? Лучшие материалы Indicator.Ru мы собрали в ночной дайджест.

Президент РАН рассказал, сколько нужно времени на обновление академического оборудования. В принципе, не так уж и много…

Технология блокчейн под угрозой: в файлах распределенного реестра нашли детскую порнографию.

Суровые зимы, которые последнее время беспокоят Европу, объяснили астрономы. Дело оказалось в Солнце.

Зачем трицератопсам нужны их знаменитые «воротники»? Ученые опровергли одну из главных гипотез, объясняющих это непростое украшение.

Загрязнение Арктики ударило белых медведей по самому слабому месту. Медведицы в ярости.

Зачем нобелевский лауреат недокармливал цыплят и от чего он спас будущую королеву Дании? Читайте в рубрике «Как получить Нобелевку» о самом малоизвестном датском нобелиате Хендрике Даме.

Гравитационные волны от слияния нейтронных звезд подсказали, откуда в Галактике столько золота.