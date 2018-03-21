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Лучшее за день. 21 марта
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Лучшее за день. 21 марта 

Индикатор 4 часа назад
Фото: Индикатор
Как в блокчейне нашли детское порно, от чего самый малоизвестный датский нобелиат спас будущую королеву, в чем причина суровых европейских зим и какой удар по демографии белых медведей может нанести загрязнение Арктики? Лучшие материалы Indicator.Ru мы собрали в ночной дайджест.
Президент РАН рассказал, сколько нужно времени на обновление академического оборудования. В принципе, не так уж и много…
Технология блокчейн под угрозой: в файлах распределенного реестра нашли детскую порнографию.
Суровые зимы, которые последнее время беспокоят Европу, объяснили астрономы. Дело оказалось в Солнце.
Зачем трицератопсам нужны их знаменитые «воротники»? Ученые опровергли одну из главных гипотез, объясняющих это непростое украшение.
Загрязнение Арктики ударило белых медведей по самому слабому месту. Медведицы в ярости.
Зачем нобелевский лауреат недокармливал цыплят и от чего он спас будущую королеву Дании? Читайте в рубрике «Как получить Нобелевку» о самом малоизвестном датском нобелиате Хендрике Даме.
Гравитационные волны от слияния нейтронных звезд подсказали, откуда в Галактике столько золота.
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