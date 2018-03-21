«Интер» требует от «Милана» вернуть деньги за билеты

Отменённое миланское дерби из-за смерти Давиде Астори породило проблему по возмещению стоимости билетов для болельщиков «Интера».

"Милан" является номинальным хозяином матча, который был перенесен на 4 апреля. Для болельщиков, которые купили билет на игру, но не смогут ее посетить из-за изменившейся даты, предусмотрено право получить ваучер на вход на один из пяти других матчей «Милана». Такое решение не устроило руководство «Интера», которое в официальном обращении потребовало объяснений от «россонери». Также предлагается выход в возмещении стоимости билетов для фанатов «Интера», которые не смогут попасть на дерби.