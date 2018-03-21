Сергей Силкин: Проблем у сборной России с настроем на игру с Бразилией возникнуть не должно

— Игру будут вести бразильцы. Конечно, шансы гостей выглядят предпочтительнее наших. И их победа выглядит наиболее вероятным исходом. Но вопрос в том, какая у них будет мотивация. Ведь, когда команда имеет с эти проблемы, с ней всегда можно играть.

«Газета.Ru». Но самое главное, чтобы мотивация была у россиян. Однако у нашей команды, как мне кажется, проблем с настроем на игру возникнуть не должно. Потому что, если ты выйдешь играть против бразильцев недостаточно заряженным, они из тебя «сделают петрушку», — приводит слова Силкина