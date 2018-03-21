Сергей Силкин: Проблем у сборной России с настроем на игру с Бразилией возникнуть не должно 

— Игру будут вести бразильцы. Конечно, шансы гостей выглядят предпочтительнее наших. И их победа выглядит наиболее вероятным исходом. Но вопрос в том, какая у них будет мотивация. Ведь, когда команда имеет с эти проблемы, с ней всегда можно играть.
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Но самое главное, чтобы мотивация была у россиян. Однако у нашей команды, как мне кажется, проблем с настроем на игру возникнуть не должно. Потому что, если ты выйдешь играть против бразильцев недостаточно заряженным, они из тебя «сделают петрушку», — приводит слова Силкина «Газета.Ru».
Напомним, что сборная России 23 марта сыграет в «Лужниках» товарищеский матч с Бразилией. 27 марта подопечные Станислава Черчесова проведут контрольную встречу с командой Франции.