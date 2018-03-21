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Гиггз: «Не нервничал, будучи футболистом, но буду заметно нервничать завтра»
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Гиггз: «Не нервничал, будучи футболистом, но буду заметно нервничать завтра» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В четверг экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз проведёт свой первый матч в роли главного тренера сборной Уэльса. Знаменитый валлиец признался в том, что очень переживает перед дебютной игрой.
— Я никогда всерьез не нервничал, будучи футболистом, но я буду заметно нервничать завтра. Работа главным тренером очень сильно отличается от профессии футболиста, — заявил Гиггз the Guardian.
— Игрок может позволить себе быть эгоистичным и просто убеждаться в том, что честно выполняет свою роль в команде. Тренеру надо о стольких вещах думать… они все время у тебя в голове, — добавил начинающий наставник.
В четверг Уэльс сыграет против Китая, а в понедельник — против Уругвая или Чехии.
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